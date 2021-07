Lewandowski non si ferma più: ennesimo premio individuale per lui (Di domenica 25 luglio 2021) Nel 2020 France Football ha preso la decisione (condivisibile oppure no) di non assegnare il Pallone d’Oro, vista l’anormalità della situazione. Il candidato numero uno era sicuramente Robert Lewandowski: capocannoniere in campionato e vincitore della Champions League. Una decisione che ha fatto molto discutere, soprattutto in patria: fu vissuto come un danno grande ad un giocatore formidabile. L’attaccante polacco, però, può comunque festeggiare. I giornalisti sportivi tedeschi lo hanno eletto miglior giocatore della stagione passata, per la seconda volta consecutiva. Zweite Auszeichnung in Folge! @lewy official ist Deutschlands Fußballer des Jahres 2021. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021) Nel 2020 France Football ha preso la decisione (condivisibile oppure no) di non assegnare il Pallone d’Oro, vista l’anormalità della situazione. Il candidato numero uno era sicuramente Robert: capocannoniere in campionato e vincitore della Champions League. Una decisione che ha fatto molto discutere, soprattutto in patria: fu vissuto come un danno grande ad un giocatore formidabile. L’attaccante polacco, però, può comunque festeggiare. I giornalisti sportivi tedeschi lo hanno eletto miglior giocatore della stagione passata, per la seconda volta consecutiva. Zweite Auszeichnung in Folge! @lewy official ist Deutschlands Fußballer des Jahres 2021. ...

Advertising

Frances25090689 : @AweSimo8 Immobile non è un top player, a differenza di centravanti come Lewandowski e compagnia e su questo ok. Ma… - _RobertoErre : @davidegaddoni @Latium_Uchiha @StefanoM68CR @giangolz @zaiapresidente @OfficialSSLazio Lewandowski ha vestito diver… - Robert12080824 : @n9ve2 @LoDrastico @FdR__85 @Datafriedkin @Fil_Biafora Vabbè Azmoun e Shomurodov sono attaccanti di talento, non pu… - clarkeismo : @Xenefosterrrr @OnestoMilanista Ultima perla: André Silva 40 milioni e panchinato da Kalinic perché più funzionale.… - Torrenapoli1 : Il MERCATO dei TOP PLAYERS Ormai si spostano quasi tutti a paramentro zero Rumors continui per lo spostamento dei p… -