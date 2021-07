Kitty Spencer, nipote di Lady D, si è sposata in Italia: i retroscena (Di domenica 25 luglio 2021) Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana si è sposata in Italia e per l’importante momento della sua vita ha scelto tutto nei minimi dettagli Nel pomeriggio di sabato 24 luglio si è celebrato il matrimonio di Kitty Spencer, nipote di Lady Diana con il suo Michael Lewis, imprenditore sudafricano. Per coronare il suo sogno d’amore, Kitty Spencer ha scelto l’Italia dove le nozze sono state programmate e realizzate in gran segreto. Qualche curiosità e indiscrezione, però, sono ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 luglio 2021), ladiDiana si èine per l’importante momento della sua vita ha scelto tutto nei minimi dettagli Nel pomeriggio di sabato 24 luglio si è celebrato il matrimonio didiDiana con il suo Michael Lewis, imprenditore sudafricano. Per coronare il suo sogno d’amore,ha scelto l’dove le nozze sono state programmate e realizzate in gran segreto. Qualche curiosità e indiscrezione, però, sono ...

Advertising

cronacadiroma : #KittySpencer sposa a #Roma : nozze segrete per la nipote di #Ladydiana #Frascati #25luglio - cronacadiroma : @kittyspencer sposa a #Roma : nozze segrete per la nipote di #Ladydiana #KittySpencer #Frascati #25luglio - lillydessi : Lady Diana, la nipote Kitty Spencer si è sposata a Roma: nozze da sogno nella villa dei Papi -… - infoitcultura : Lady Kitty Spencer, perché Harry e Meghan non erano presenti alle nozze - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Kitty a Frascati, la bomba su Harry e William. Clamorosa indiscrezione: la bionda che divide i fratelli -