Juve e Milan 'beffate', sul gioiellino della Serie A irrompe Gasperini (Di domenica 25 luglio 2021) L'Atalanta sorpassa il Tottenham nella corsa a Damgaard. Offerti oltre 30 milioni ed il cartellino di Lammers. La Sampdoria riflette. L'Atalanta irrompe su Mikkel Damsgaard. Il danese, nelle scorse ore, sembrava essere destinato al Tottenham: il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, dopo aver preso Pierluigi Gollini proprio dagli orobici, ha infatti messo sul piatto 25 milioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

