Inter | Lukaku scalpita | è già in ritiro con Inzaghi

Romelu Lukaku ha raggiunto in serata il ritiro dell'Inter al centro sportivo Suning e lì ha incontrato per la prima volta Simone Inzaghi. Il centravanti belga – terminate le meritate vacanze – è stato immortalato insieme a Simone Inzaghi in uno scatto postato poi sui social che ha mandato in visibilio la tifoseria nerazzurra. I due hanno avuto modo di conoscersi telefonicamente quando il tecnico piacentino è approdato a Milano ma solo stasera si sono visti dal vivo.

