Incendio in Sardegna | Cuglieri e Sennariolo aggredite dal fuoco | case evacuate

(Di domenica 25 luglio 2021) “Le fiamme sono arrivate sino alla piazza centrale del paese, di fronte al seminario e vicino alle poste”. A raccontarlo all’ANSA è uno dei residenti di(Oristano) che con la famiglia ha abbandonato la propria abitazione per spostarsi verso uno dei centri vicini. “Ci hanno dirottato verso, ma pare che il fronte disi stia nuovamente spostando”. Sul posto stanno coordinando tutti gli interventi i vigili del. Chiusa anche la statale 292 Nord Occidentale Sarda. L’cominciato nella zona tra Bonarcado e Santu Lussurgiu durante la giornata di ieri 24 luglio ha ...

commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Un vastoalle porte di Santu Lussurgiu , nell'Oristanese, è arrivato a lambire il centro abitato. Per questo circa 100 persone sono state allontanate per precauzione dalle proprie abitazioni. Il rogo ...Oristano Aggiornamento Anche i comuni di Sennariolo e Tresnuraghes minacciati dal grandeche ha assediato nel pomeriggio Santu Lussurgiu, sta bruciando la periferia di Cuglieri e ora arriva addirittura sino a Porto Alabe.Fiamme alle porte di Arzana. Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio vicino al paese, sicuramente alimentato anche dalle forti raffiche di vento. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco ...SASSARI. Altra giornata di fuoco nell’isola. Ieri sono stati 17 gli incendi divampati in Sardegna: quattro di questi hanno richiesto anche l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale ...