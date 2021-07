Gigi Buffon dice tutto: dalla Juventus all'ultimo sogno della carriera (Di domenica 25 luglio 2021) Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', la bandiera della Juventus ha ammesso di sognare questo traguardo: 'Continuo perché ho un sogno, che dovrà però ssere supportato dai risultati. Smetterò un ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 25 luglio 2021) Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', la bandieraha ammesso di sognare questo traguardo: 'Continuo perché ho un, che dovrà però ssere supportato dai risultati. Smetterò un ...

Advertising

ZZiliani : L’#Italia ha appena vinto un #Europeo con un portiere di 22 anni premiato come miglior giocatore del torneo, in liz… - SwimmerGirl_26 : RT @ZZiliani: L’#Italia ha appena vinto un #Europeo con un portiere di 22 anni premiato come miglior giocatore del torneo, in lizza per il… - 89FL : RT @ZZiliani: L’#Italia ha appena vinto un #Europeo con un portiere di 22 anni premiato come miglior giocatore del torneo, in lizza per il… - DribblingWorld : RT @ZZiliani: L’#Italia ha appena vinto un #Europeo con un portiere di 22 anni premiato come miglior giocatore del torneo, in lizza per il… - Nellobr : RT @ZZiliani: L’#Italia ha appena vinto un #Europeo con un portiere di 22 anni premiato come miglior giocatore del torneo, in lizza per il… -