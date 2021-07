Franco: ‘La riforma del fisco sarà ampia e organica’ (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “La nostra prospettiva è influenzata dall’andamento della pandemia. Attualmente c’è un’accelerazione e ci aspettiamo una crescita nell’ordine del 5%. L’incertezza è quella che le varianti possano cambiare le aspettative dell’economia e possano rallentare la crescita”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione sulla riforma fiscale presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato. Il sistema fiscale “necessita di una riforma ampia e organica”, “non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta”, ha aggiunto Franco. “I pilastri fondamentali del sistema, l’imposta sul ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “La nostra prospettiva è influenzata dall’andamento della pandemia. Attualmente c’è un’accelerazione e ci aspettiamo una crescita nell’ordine del 5%. L’incertezza è quella che le varianti possano cambiare le aspettative dell’economia e possano rallentare la crescita”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, in audizione sullafiscale presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato. Il sistema fiscale “necessita di unae organica”, “non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta”, ha aggiunto. “I pilastri fondamentali del sistema, l’imposta sul ...

