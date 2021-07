Firenze: manifestanti no green pass con stelle gialle sul petto, l’indignazione della comunità ebraica (Di domenica 25 luglio 2021) I riferimenti alle leggi razziali fatti dai manifestanti fiorentini no green pass in Piazza Signoria hanno provocato l'indignata e forte reazione della comunità ebraica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 luglio 2021) I riferimenti alle leggi razziali fatti daifiorentini noin Piazza Signoria hanno provocato l'indignata e forte reazioneL'articolo proviene daPost.

