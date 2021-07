Covid Toscana: 513 nuovi contagi, su 12.082 test, tasso 4,25%, i numeri di Giani (Di domenica 25 luglio 2021) Si tratta del numero di casi giornalieri più alto di quest'ultima settimana e raddoppia rispetto a domenica scorsa 18 luglio, quando i casi erano stati 243 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 luglio 2021) Si tratta del numero di casi giornalieri più alto di quest'ultima settimana e raddoppia rispetto a domenica scorsa 18 luglio, quando i casi erano stati 243 L'articolo proviene da Firenze Post.

