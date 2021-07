Cashback | oltre 787 transazioni ma niente 1 500€ | errore fatale

Leggi su consumatore

(Di domenica 25 luglio 2021) Clamorosa beffa: in molti non metteranno le mani sui 1.500 euro a causa di unSe arrivare a un passo dalle 787finali per il superavrà lasciato parecchio amaro in bocca, figuriamoci cosa sarà passato nella mente di chi ha anche superato tale quota ma comunque non ha intascato il L'articolo proviene da Consumatore.com.