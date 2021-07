Calciomercato Milan – Trequarti, non è da escludere l’ipotesi Sabitzer (Di domenica 25 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer, classe 1994, Trequartista del RB Lipsia, resta nel mirino dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021) Le ultime news suldel: Marcel, classe 1994,sta del RB Lipsia, resta nel mirino dei rossoneri

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - LeBombeDiVlad : ??? #Milan, nuovo nome per la fascia ???? Dialogo con il #BorussiaDortmund #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @sa_cantone: In Russia lo davano quasi per fatto, ma come detto in tempi non sospetti c'è tanta da strada fare per arrivare a #Vlasic. T… -