Calcio: Modric, ‘grande gioia ritrovare mister Ancelotti’ (Di domenica 25 luglio 2021) Madrid, 25 lug. – (Adnkronos) – “Sono felice di rivedere i miei compagni di squadra e mister Ancelotti dopo qualche anno, è una grande gioia averlo qui. È un grande allenatore, ha avuto tanti successi nella sua prima esperienza qui e spero che possa ripetersi”. Lo dice il centrocampista del Real Madrid Luka Modric tornato dalle vacanze post Europeo e pronto a iniziare una nuova stagione con la ‘camiseta blanca’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Madrid, 25 lug. – (Adnkronos) – “Sono felice di rivedere i miei compagni di squadra eAncelotti dopo qualche anno, è una grandeaverlo qui. È un grande allenatore, ha avuto tanti successi nella sua prima esperienza qui e spero che possa ripetersi”. Lo dice il centrocampista del Real Madrid Lukatornato dalle vacanze post Europeo e pronto a iniziare una nuova stagione con la ‘camiseta blanca’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

