Willburger | “Salerno?Solidale effettuerà i controlli per gli spettacoli promossi dal Comune”

(Di domenica 25 luglio 2021) di Monica De Santis Il nuovo decreto del governo sta costringendo organizzatori teatrali ed amministrazioni comunali e regionali a rivedere tutto il programma di accoglienza alle varie manifestazioni. Se da un lato il governatore De Luca ha bloccato tutti gli eventi che potrebbero causare assembramenti, come i concerti previsti per l’edizione 2021 del Giffoni?Film Festival, dall’altro lato l’amministrazione comunale di Salerno è pronta a garantire il controllo di tutti gli spettatori che accederanno alle aree dove si terrannoda loro organizzati. Ad annunciarlo è l’assessore alla cultura Antonia… “Abbiamo affidato a Salerno Solidale i ...

SalernoSolidale effettuerà i controlli per gli spettacoli promossi dal Comune. A darne conferma - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - l'assessore comunale alla Cultura Antonia. 'Per quanto concerne le aree dell'Arena al Parco del Mercatello, del Teatro Ghirelli e degli spettacoli al TeatroVerdi, dopo la pubblicazione del nuovo decreto del governo, abbiamo ...