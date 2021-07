Vaccinare i giovani (Di sabato 24 luglio 2021) Ieri l’Ema ha autorizzato il vaccino contro il Covid di Moderna anche negli adolescenti tra 12 e 17 anni: “L’efficacia è simile a quella dimostrata negli adulti” e anche gli effetti indesiderati più comuni sono “simili a quelli riscontrati nelle persone di età pari o superiore a 18 anni”. Si tratta del secondo vaccino approvato per gli over 12, dopo quello di Pfizer. La decisione dell’Ema su Moderna arriva in una settimana caratterizzata dalle polemiche di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che a più riprese hanno sollevato dubbi sulla vaccinazione dei più giovani. Inizialmente Lega e FdI hanno addirittura sconsigliato il vaccino sotto i 40anni, un messaggio pericoloso visto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 luglio 2021) Ieri l’Ema ha autorizzato il vaccino contro il Covid di Moderna anche negli adolescenti tra 12 e 17 anni: “L’efficacia è simile a quella dimostrata negli adulti” e anche gli effetti indesiderati più comuni sono “simili a quelli riscontrati nelle persone di età pari o superiore a 18 anni”. Si tratta del secondo vaccino approvato per gli over 12, dopo quello di Pfizer. La decisione dell’Ema su Moderna arriva in una settimana caratterizzata dalle polemiche di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che a più riprese hanno sollevato dubbi sulla vaccinazione dei più. Inizialmente Lega e FdI hanno addirittura sconsigliato il vaccino sotto i 40anni, un messaggio pericoloso visto ...

