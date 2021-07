Un’altra infezione, 45mila casi e 4200 morti in pochissimi giorni: la paura torna a crescere (Di sabato 24 luglio 2021) La paura si trasforma presto in allarme: i casi sono già oltre 45mila e i morti oltre 4200. Tutto è avvenuto in pochi giorni. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 5140 unità e portano il totale a 4.312.673. Da ieri 5 morti che fanno salire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 luglio 2021) Lasi trasforma presto in allarme: isono già oltree ioltre. Tutto è avvenuto in pochi. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore itotali sono saliti di 5140 unità e portano il totale a 4.312.673. Da ieri 5che fanno salire L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

actarus1070 : UN'ALTRA PERDITA DI EFFICACIA Il Ministero della Salute ha appena rilasciato un altro aggiornamento sull'efficacia… - Frenzgyn : @amicitiziana75 @Riccardo_Tim @Tiziana_DR @cettinanicotina Non sarà sterilizzante (evita infezione e contagio sempr… - chiesalover : @platform934_HP oddio credo che dovresti pulire la zona con l’acqua ossigenata, e fasciare la ferita se non è profo… - inrivalfiume : @giusigrasso Io non so quando ho avuto l'infezione (in realtà sintomi non ne ho mai avuti) so solo che prima di par… - icksx : @lorenzo_tobaldo @maxbasello @okkio @borghi_claudio @AforizmyFraszky @lorepregliasco Sui decessi non nutro dubbi. S… -