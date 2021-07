(Di sabato 24 luglio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-07-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - frantellizziA : @WazeLazio Domenica 25/7 Roma verso Ancona quale strada migliore anche x traffico. Grazie - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incisa - Reggello (K… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

RALLENTATO CON CODE SULLA A24- L'AQUILA TRA LUNGHEZZA E SAN VITTORINO, A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE VICOVARO. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE ...{"code":404,"message":"Nessun notiziario trovato per il prodotto 'Luceverdeaudio' e tipologia 'testo'"} In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL’Anas ha comunicato al Comune di Ariccia che martedì 27 luglio eseguirà le prove di carico sul Ponte Monumentale. Per questo motivo è prevista la chiusura al transito (dalle ore 8,00 alle 17 e [...] ...Continua a far discutere a Locorotondo la decisione, da parte dell’Amministrazione comunale guidata da Antonio Bufano, della chiusura al traffico del centro storico. Ad osteggiare ormai ...