Traffico Roma del 24-07-2021 ore 11:30 (Di sabato 24 luglio 2021) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento Traffico intenso verso il mare sulla Pontina code e rallentamenti tra Roma e il bivio per a Torvaianica si rallenta tra poco e la strada Litoranea e poi abbiamo code a tratti tra Tor San Lorenzo e la zona nord di Ardea verso Civitavecchia Traffico intenso all’altezza di Torre in Pietra sia in autostrada sia sull’Aurelia ma oggi è una giornata anche di partenze in Pensilis stamenti verso L’Aquila e verso Napoli sulla A24 abbiamo rallentamenti Tra la barriera e Tivoli sulla A1 code all’altezza del Bivio per San Cesareo e per il raccordo anulare dentro ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 luglio 2021) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamentointenso verso il mare sulla Pontina code e rallentamenti trae il bivio per a Torvaianica si rallenta tra poco e la strada Litoranea e poi abbiamo code a tratti tra Tor San Lorenzo e la zona nord di Ardea verso Civitavecchiaintenso all’altezza di Torre in Pietra sia in autostrada sia sull’Aurelia ma oggi è una giornata anche di partenze in Pensilis stamenti verso L’Aquila e verso Napoli sulla A24 abbiamo rallentamenti Tra la barriera e Tivoli sulla A1 code all’altezza del Bivio per San Cesareo e per il raccordo anulare dentro ...

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicoli lenti tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svincolo Valdarno (Km… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A12 - Torrimpietra-Cerveteri-Ladispoli - Traffico Rallentato A12 roma-Civitavecchia-tarquinia Traffico Rallentato tra Torrimpie... - nelsonlariccia : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso in via del Casale di San Basilio. Rallentamenti in via Latina -