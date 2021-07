Tokyo 2020, 6 atleti azzurri in isolamento fiduciario (Di sabato 24 luglio 2021) Tredici persone della delegazione italiana, tra cui 6 atleti e 7 official sono in isolamento fiduciario a Tokyo dopo aver avuto un contatto stretto (‘close contact’) con una persona positiva al covid. A seguito dell’accertata positività del giornalista italiano, riscontrata il 18 luglio, il governo giapponese, attraverso il Comitato Organizzatore dei Giochi, ha informato il Coni. Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard. Va subito chiarito che tale posizione di ‘close contact’ non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi atleti, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Tredici persone della delegazione italiana, tra cui 6e 7 official sono indopo aver avuto un contatto stretto (‘close contact’) con una persona positiva al covid. A seguito dell’accertata positività del giornalista italiano, riscontrata il 18 luglio, il governo giapponese, attraverso il Comitato Organizzatore dei Giochi, ha informato il Coni. Glisono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard. Va subito chiarito che tale posizione di ‘close contact’ non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi, in ...

