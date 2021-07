(Di sabato 24 luglio 2021) In vista delle elezioni parlamentari di settembre e delle elezioni presidenziali del 2024, laindipendenti”. Le autorità russe hannoto il sito di notizie online The Insider e cinque”. In precedenza erano stati etichettati” i giornali Meiduza e VTimes. Non

Advertising

periodicodaily : Russia designa media e giornalisti come agenti stranieri #Russia #giornalisti @Billa42_ - Billa42_ : Russia designa media e giornalisti come agenti stranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Russia designa

Notizie Geopolitiche

Il termine nonnecessariamente monaci o religiosi, ma anche contadini o popolani che in ... Egitto e Grecia e arrivarono insolo molto dopo. La loro caratteristica fondamentale risiedeva ...La sigla: L, Lesbian (lesbica): una donna che ha relazioni sessuali con donne; G, Gay (... accusa ladi essere omofoba, benché in questo Paese l'omosessualità sia depenalizzata (fu ...In vista delle elezioni parlamentari di settembre, la Russia designa media e giornalisti indipendenti come “agenti stranieri”.Rosatom, l'agenzia russa per l'energia nucleare, ha siglato un accordo di cooperazione con il gruppo terminalista DP World di Dubai con l'obiettivo di sviluppare il trasporto marittimo containerizza ...