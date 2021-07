Roma-Debrecen oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2021 (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma, dopo la vittoria di misura contro la Triestina, prosegue il proprio precampionato e si prepara alla prima Amichevole internazionale contro il Debrecen. Gli uomini guidati da Josè Mourinho, a meno di un mese dall’esordio in Serie A contro la Fiorentina, potranno mettere altri minuti nelle gambe e prova tutti i nuovi schemi nella giornata odierna di domenica 25 giugno alle ore 19:00. La gara, al momento non ha una copertura televisiva, ma sarà fruibile in streaming su RomaTv+; ad ogni modo Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) La, dopo la vittoria di misura contro la Triestina, prosegue il proprio precampionato e si prepara alla primainternazionale contro il. Gli uomini guidati da Josè Mourinho, a meno di un mese dall’esordio in Serie A contro la Fiorentina, potranno mettere altri minuti nelle gambe e prova tutti i nuovi schemi nella giornata odierna di domenica 25 giugno alle ore 19:00. La gara, al momento non ha una copertura televisiva, ma sarà fruibile insuTv+; ad ogni modo Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso una...

Advertising

infoitsport : Lo Stirpe ospiterà Roma-Debrecen: polemica per il costo dei biglietti - infoitsport : Roma Debrecen, amichevole in tv e streaming: dove vederla - infoitsport : Dove vedere Roma-Debrecen in tv in chiaro e in streaming gratis, amichevole 25 luglio Frosinone - infoitsport : Roma-Debrecen aperta a 4.000 tifosi. Si gioca domenica alle 19:00 - infoitsport : Roma-Debrecen con i tifosi: lo Stirpe di Frosinone apre a 4000 persone -