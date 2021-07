Registi | sceneggiatori | attori e produttori unitevi per la libertà di parola

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 luglio 2021) Una battaglia per ladi. Nulla di più e nulla di meno.: uniti e combattenti, per garantire ai film che verranno ladi raccontare il mondo – non di “rappresentarlo”: lagià porta fuori strada, verso la fedeltà fotografica o la precisione da cartografo. Il contrario di un bel film. Si rischia la borgesiana mappa dell’impero, tanto precisa da esser grande quanto l’impero, quindi inservibile. O il ritorno al codice Hays, per restare nella storia del cinema. Lancia l’idea il sito di ...