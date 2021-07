Paolini-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020 (Di sabato 24 luglio 2021) Jasmine Paolini sfiderà Petra Kvitova, in occasione della sfida valida per il torneo tennistico delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Scontro quasi proibitivo per l’azzurra, considerando la qualità e la costanza che caratterizza la tennista ceca; la resa al servizio di Paolini sarà fondamentale per far sì che la toscana possa giocare le proprie carte, sebbene sarà importante anche limitare la resa alla battuta dell’avversaria. Il match di primo turno andrà in scena domenica 25 luglio, come terzo incontro a partire dalle ore 04.00 italiane (dopo Monfils-Ivashka). La diretta ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Jasminesfiderà Petra, in occasione della sfida valida per il torneo tennistico delledi. Scontro quasi proibitivo per l’azzurra, considerando la qualità e la costanza che caratterizza la tennista ceca; la resa al servizio disarà fondamentale per far sì che la toscana possa giocare le proprie carte, sebbene sarà importante anche limitare la resa alla battuta dell’avversaria. Il match di primo turno andrà in scena domenica 25 luglio, come terzo incontro a partire dalle ore 04.00 italiane (dopo Monfils-Ivashka). La...

