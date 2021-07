Occhio! A Siena per Letta non è scontata La simulazione Youtrend

Leggi su formiche

(Di sabato 24 luglio 2021) In autunno, insieme alle elezioni amministrative e alle regionali in Calabria, si voterà anche per due elezioni suppletive per altrettanti seggi vacanti a Montecitorio. Un primo seggio è diventato vacante in seguito alle dimissioni dell’ex ministro dell’economia Pier Carlo Padoan: eletto nel 2018 nel collegio uninominale dicol sostegno della coalizione di centrosinistra, Padoan ha lasciato la Camera a fine 2020 per diventare presidente di Unicredit. L’altra suppletiva, quella nel collegio di Roma-Primavalle, si è invece resa necessaria in seguito alle dimissioni dalla Camera di Emanuela Del Re (M5S), nominata inviata speciale dell’Ue nel Sahel. Dopo un dibattito ...