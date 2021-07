Napoli-Pro Vercelli 1-0: Osimhen in gol, ansia per Demme infortunio al ginocchio, domani gli esami. (Di sabato 24 luglio 2021) Il Napoli batte 1-0 la Pro Vercelli. La squadra di Spalletti dopo la goleada contro la Bassa Anaunia, vince anche la seconda amichevole stagionale, trascinati da un Victor Osimhen già in forma campionato. Spalletti schiera i giovani Zanoli (terzino destro) e Zedadka (esterno alto a sinistra) dal primo minuto, con Ounas a supporto dell’attaccante nigeriano nel 4-2-3-1 provato in questo primo scorcio di ritiro a Dimaro. Il Napoli schiaccia la Pro nella propria trequarti e crea diversi grattacapi ai piemontesi (bene Lobotka, ispiratissimo Ounas), ma prima del vantaggio di Osimhen perde Diego ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 luglio 2021) Ilbatte 1-0 la Pro. La squadra di Spalletti dopo la goleada contro la Bassa Anaunia, vince anche la seconda amichevole stagionale, trascinati da un Victorgià in forma campionato. Spalletti schiera i giovani Zanoli (terzino destro) e Zedadka (esterno alto a sinistra) dal primo minuto, con Ounas a supporto dell’attaccante nigeriano nel 4-2-3-1 provato in questo primo scorcio di ritiro a Dimaro. Ilschiaccia la Pro nella propria trequarti e crea diversi grattacapi ai piemontesi (bene Lobotka, ispiratissimo Ounas), ma prima del vantaggio diperde Diego ...

Advertising

sscnapoli : ?? Domani alle 17:30 #NapoliProVercelli. Ecco dove seguirla in diretta?? ?? #ForzaNapoliSempre - annatrieste : Oggi è un giorno storico. Non solo e non tanto perché un'amichevole del Napoli è gratis quanto perché finalmente se… - infoitsport : Tris di amichevoli oggi, ecco dove sarà visibile Napoli-Pro Vercelli in tv - infoitsport : Formazioni Napoli-Pro Vercelli: le scelte ufficiali di Spalletti - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Napoli-Pro Vercelli, amichevole precampionato 2021 -