Manita del Milan al Modena | tanti segnali positivi per Pioli | 5-0 rossonero in amichevole

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Milan bene anche col Modena, vittoria per 5-0: (ANSA) - MILANO, 24 LUG - Manita del Milan nella se… - Giacomobacci2 : RT @RadioRossonera: Si chiude con una manita il primo tempo di #MilanModena Gli autori dei cinque gol del Milan: Brahim Diaz, Leao, Tomori… - ManuFilippone95 : RT @RadioRossonera: Si chiude con una manita il primo tempo di #MilanModena Gli autori dei cinque gol del Milan: Brahim Diaz, Leao, Tomori… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @RadioRossonera: Si chiude con una manita il primo tempo di #MilanModena Gli autori dei cinque gol del Milan: Brahim Diaz, Leao, Tomori… - 90Valla : RT @RadioRossonera: Si chiude con una manita il primo tempo di #MilanModena Gli autori dei cinque gol del Milan: Brahim Diaz, Leao, Tomori… -

Ultime Notizie dalla rete : Manita del

Milan nella seconda amichevole estiva della squadra rossonera che vince 5 - 0 contro il Modena a Milanello, segnando solo nel primo tempo. Un'altra prova convincente della squadra di Pioli, ...Milan nella seconda amichevole estiva della squadra rossonera che vince 5 - 0 contro il Modena a Milanello, segnando solo nel primo tempo. Un'altra prova convincente della squadra di Pioli, ...(ANSA) – MILANO, 24 LUG – Manita del Milan nella seconda amichevole estiva della squadra rossonera che vince 5-0 contro il Modena a Milanello, segnando solo nel primo tempo.Buona la seconda per il Milan di Stefano Pioli, che questo pomeriggio ha affrontato il Modena in amichevole. Segnali positivi per il tecnico dalla prestazione offerta dai rossoneri - ancora privi dei ...