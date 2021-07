Måneskin martedì in Campidoglio per ricevere Lupa capitolina (Di sabato 24 luglio 2021) I Måneskin saranno martedì prossimo in Campidoglio per ricevere la Lupa capitolina. A consegnare il simbolo di Roma alla band romana pluripremiata sarà la sindaca Virginia Raggi. Poco prima della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Isarannoprossimo inperla. A consegnare il simbolo di Roma alla band romana pluripremiata sarà la sindaca Virginia Raggi. Poco prima della ...

Måneskin martedì in Campidoglio per ricevere Lupa capitolina I Måneskin saranno martedì prossimo in Campidoglio per ricevere la Lupa capitolina. A consegnare il simbolo di Roma alla band romana pluripremiata sarà la sindaca Virginia Raggi. Poco prima della cerimonia di consegna, ...

