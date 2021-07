Maneskin: continua il loro successo (Di sabato 24 luglio 2021) I Maneskin sono spesso sulla bocca di tutti. Che sia per un loro messaggio, per un nuovo progetto, per una scottante novità… o per un record. In questo caso, per la giovane band romana c’è stata una nuova conquista. I Maneskin sono incredibilmente seguiti fin dal loro esordio. Partiti da X Factor, giovanissimi, i quattro hanno poi iniziato a “imporsi” su altri palchi. Prima si sono mostrati nella loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 luglio 2021) Isono spesso sulla bocca di tutti. Che sia per unmessaggio, per un nuovo progetto, per una scottante novità… o per un record. In questo caso, per la giovane band romana c’è stata una nuova conquista. Isono incredibilmente seguiti fin dalesordio. Partiti da X Factor, giovanissimi, i quattro hanno poi iniziato a “imporsi” su altri palchi. Prima si sono mostrati nellaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

milan_esc : RT @eurovision_it: Continua il successo dei Måneskin: 'I Wanna Be Your Slave' supera i 200 milioni di stream e 18 milioni di visualizzazion… - eurovisionitaly : Continua il successo dei Måneskin: 'I Wanna Be Your Slave' supera i 200 milioni di stream e 18 milioni di visualizz… - ESCitaNotizie : Continua il successo dei Måneskin: 'I Wanna Be Your Slave' supera i 200 milioni di stream e 18 milioni di visualizz… - eurovision_it : Continua il successo dei Måneskin: 'I Wanna Be Your Slave' supera i 200 milioni di stream e 18 milioni di visualizz… - escitalia : Continua il successo dei Måneskin: 'I Wanna Be Your Slave' supera i 200 milioni di stream e 18 milioni di visualizz… -