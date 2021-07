Letta ormai è innamorato perso di Draghi | “È fantastico | spero che faccia dimettere Salvini”

(Di sabato 24 luglio 2021) Enricolo dice con un tono leggero, ma la dichiarazione d’amore pronunciata ieri sera a Napoli per Mario, va oltre le battute da comizio di fine luglio. “, è un drago. Ieri ha detto che bisogna vaccinarsi e subitosi è vaccinato. È stato bravissimo. Io penso che dobbiamo tirare dritto su questa strada. A un certo puntodovrà dirgli adesso mettiti da parte, e lui si metterà da parte”. Enricoalla Festa napoletana dell‘Unità ha lanciato più di una frecciata al suo alleato di governo Matteo.Per ...

'Il governo non scricchiola'. Enrico Letta ostenta ottimismo, consapevole che sulla riforma della giustizia le tensioni in maggioranza ... Ma il calo di consenso ormai è la tendenza costante nei sondaggi dei diversi istituti. Ieri una ... Il segretario del Pd Enrico Letta, bersaglio polemico preferito di Salvini, può finalmente prendersi ...