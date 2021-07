GREEN PASS – ULTIMO ATTO (Di sabato 24 luglio 2021) Articolo di Valentina Ferranti La dittatura avanza. Le più nere previsioni si stanno avverando. Il punto di rottura per chi ha osservato, o meglio ha analizzato i segni, è il discorso che l’ex presidente della BCE – solo per citare alcuni dei suoi PASSaggi ai vertici – ha tenuto in Senato il 17 febbraio 2021. proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 24 luglio 2021) Articolo di Valentina Ferranti La dittatura avanza. Le più nere previsioni si stanno avverando. Il punto di rottura per chi ha osservato, o meglio ha analizzato i segni, è il discorso che l’ex presidente della BCE – solo per citare alcuni dei suoiaggi ai vertici – ha tenuto in Senato il 17 febbraio 2021. proviene da Database Italia.

Ultime Notizie dalla rete : GREEN PASS Scherma, Luigi Samele argento nella sciabola: prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi E serve il solito green pass La medaglia d'argento individuale ai Giochi di Tokyo è il punto più alto della storia sportiva di Luigi Samele. Una carriera di alto livello ma con picchi soprattutto ...

L'ultima delirante bugia sul green pass: Giorgia Meloni smaschera le false accuse della sinistra Un video per smentire le bugie della sinistra sul green pass. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è finito nel mirino dei social vicini al Partito Democratico e alla sinistra per le sue posizioni sul green pass: l'accusa è quella di aver ...

Green Pass, manca un decreto. Ecco come partirà dal 6 agosto Il Sole 24 ORE Sequestrato stabilimento balneare usato come discoteca a Isola delle Femmine Circa 300 persone intente a ballare, assembrate su una piattaforma di circa 100 metri quadrati, senza mascherina e ben oltre l'orario di chiusura dei locali ...

Anif Umbria, secco “no” al green pass per palestre e piscine Ferma opposizione a qualsiasi forma di passaporto vaccinale per entrare nelle palestre e piscine coperte. Così anche ANIF Umbria entra nel merito della questione green pass e Barbara Carli, delegato r ...

