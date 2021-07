Green Pass, la protesta dilaga in tutta Italia: oggi manifestazioni dal nord al sud (Di sabato 24 luglio 2021) Da Roma a Catania, da Pescara a Genova. Il fronte anti-Green Pass serra le fila e scende in piazza per protesta contro l’obbligo del certificato verde per svolgere alcune attività, con nuove regole e criteri per l’accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Il tam tam sui social è incessante. Una delle pagine più attive su facebook è “No Green Pass adesso basta” che sarebbe spinta dal “Movimento nazionale no Green Pass”. Convocate per sabato 24 luglio almeno una ventina di manifestazioni in altrettante città Italiane, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Da Roma a Catania, da Pescara a Genova. Il fronte anti-serra le fila e scende in piazza percontro l’obbligo del certificato verde per svolgere alcune attività, con nuove regole e criteri per l’accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Il tam tam sui social è incessante. Una delle pagine più attive su facebook è “Noadesso basta” che sarebbe spinta dal “Movimento nazionale no”. Convocate per sabato 24 luglio almeno una ventina diin altrettante cittàne, ...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - AlexGiudetti : RT @Liberop79653844: AVANTI COSÌ #boicottaggio distruggere i ristoranti Covid Free a colpi di recensioni La storia del ristorante 'La Rott… - DAVIDPARENZO : Mi sono scaricato l’app “verifica una certificazione”. Facile facile lo può fare chiunque e quindi verificare la va… -