Gli Emirati Arabi ci hanno tolto la base dell'Aeronautica. Ma Di Maio tace (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug – Lo scorso 2 luglio gli Emirati Arabi Uniti ci hanno sfrattato. La base dell'Aeronautica militare italiana, collocata all'aeroporto di al-Minhad, è stata chiusa. Non era un avamposto qualunque, bensì un perno strategico per le nostre operazioni in Medio Oriente. A prescindere dal giudizio sul tipo di attività svolta dall'Italia, era da lì infatti che si procedeva al supporto logistico delle missioni italiane in Iraq. Ma non solo, perché pure quelle nel Corno d'Africa contavano sulla base di al-Minhad.

