Covid: in Italia aumentano i ricoveri, intensive ai massimi da un mese (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Sono 5.140 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, dato stabile rispetto al giorno precedente (5.143), con 258.929 tamponi, 21 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2%. I decessi sono 5 (il 23 luglio erano 17), per un totale di 127.942 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più (il giorno prima -3), con 21 ingressi del giorno, il dato più alto da oltre un mese, e salgono a 172. In area medica i ricoveri sono 36 in più (il giorno prima +70), 1.340 in tutto. È quanto emerge dal ...

