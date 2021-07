Barcellona, subito in gol Memphis Depay nel 3-1 al Girona: “È incredibile giocare con questa maglia!” (Di sabato 24 luglio 2021) Memphis Depay, neo acquisto del Barcellona, si è subito messo in mostra nella partita d’esordio con la casacca blaugrana. Il jolly offensivo olandese, subentrato a Manaj al 42?, ha posto l’ipoteca sulla vittoria dei catalani realizzando il rigore del definitivo 3-1. Ecco il video delle sue dichiarazioni post-gara. ? .? — @Memphis pic.twitter.com/pW2MDV3UoV — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021), neo acquisto del, si èmesso in mostra nella partita d’esordio con la casacca blaugrana. Il jolly offensivo olandese, subentrato a Manaj al 42?, ha posto l’ipoteca sulla vittoria dei catalani realizzando il rigore del definitivo 3-1. Ecco il video delle sue dichiarazioni post-gara. ? .? — @pic.twitter.com/pW2MDV3UoV — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

