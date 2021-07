UFFICIALE – Focolaio di Covid-19 all’Empoli | il comunicato del club

Advertising

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA, UFFICIALE SI AGGRAVA LA SITUAZIONE, ARRIVA UNA CLAMOROSA DECISIONE. IL COMUNICATO >>>>>… - NCN_it : #UFFICIALE – #SPEZIA, IL FOCOLAIO #COVID SI ALLARGA: ALTRI 4 POSITIVI - ProfidiAndrea : ??????????'?????? | ?? #Spezia, il focolaio non si ferma: altri quattro positivi al #COVID19 Il comunicato ufficiale del c… - junews24com : Focolaio Covid Spezia: altri quattro positivi. Il comunicato - - giek2 : RT @p_episcopo: A gennaio 2020 l'OMS dichiara l'emergenza coronavirus. Il 21 febbraio, dopo i due cinesi positivi a Roma, scoppia il focol… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Focolaio

Dopo lo Spezia, anche nel club toscano si diffonde il coronavirus: sono stati comunicati sei casi nel gruppo squadra L'Empoli ha comunicato con una notache gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid - 19 di 6 componenti del gruppo squadra. I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società ...Calcio - Dopo gli otto contagi confermati, almeno altri sette giocatori sono ritenuti a rischio . Ilnel ritiro del Bari è destinato a crescere , al momento nessuna comunicazioneda parte della società che intanto vede allenarsi solo metà squadra. Un vero e proprio shock per la ...L'Empoli, arriva il comunicato ufficiale Dopo l'annuncio di ieri, l'Empoli ha diramato un nuovo comunicato in merito alla situazione Covid-19 all'interno ...Ancora il Covid per le squadre di Serie A: dopo il caso dello Spezia, un altra società deve fare i conti con un focolaio, sei positivi ...