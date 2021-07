Tutti i colori delle Olimpiadi di Tokyo, dove sono cominciate le gare ma non c'è stata la festa (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Costume simile ad 'Arlecchino' quello della Malesia; sudafricani in versione "safari" e brasiliani in infradito. Anche queste sono le Olimpiadi, viste attraverso la cerimonia di apertura. Nazioni esotiche, nazioni che visitarle sarebbe il sogno di una vita, nazioni a noi più vicine, nazioni segnate da conflitti interni e dove la libertà è ancora lontana. Ha colpito l'Austria, maglietta rossa e 'Lederhosen' (pantaloni corti di pelle). Un po' pacchiana la Germania che per una sera si è trasformata in un Paese caraibico con scarpe fosforescenti. Sempre originali le delegazioni di Paesi a noi lontani come Tonga e Tuvalu oppure quella ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Costume simile ad 'Arlecchino' quello della Malesia; sudafricani in versione "safari" e brasiliani in infradito. Anche questele, viste attraverso la cerimonia di apertura. Nazioni esotiche, nazioni che visitarle sarebbe il sogno di una vita, nazioni a noi più vicine, nazioni segnate da conflitti interni ela libertà è ancora lontana. Ha colpito l'Austria, maglietta rossa e 'Lederhosen' (pantaloni corti di pelle). Un po' pacchiana la Germania che per una sera si è trasformata in un Paese caraibico con scarpe fosforescenti. Sempre originali le delegazioni di Paesi a noi lontani come Tonga e Tuvalu oppure quella ...

