Traffico Roma del 23-07-2021 ore 07:30 (Di venerdì 23 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto sulla Nomentana Traffico con rallentamenti tra Colleverde il video per via di Casal Boccone rallentamenti anche la Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città è sulla Salaria rallentamenti in direzione della tangenziale all’altezza del aeroporto dell’Urbe rallentato il Traffico anche sulla Cassia nei pressi di via di Grottarossa andiamo poi sul percorso Urbano della A24 rallentamenti verso la tangenziale a partire da Viale Togliatti poi sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra casini e Ardeatina e tra Prenestina e l’uscita per la 24 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto sulla Nomentanacon rallentamenti tra Colleverde il video per via di Casal Boccone rallentamenti anche la Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città è sulla Salaria rallentamenti in direzione della tangenziale all’altezza del aeroporto dell’Urbe rallentato ilanche sulla Cassia nei pressi di via di Grottarossa andiamo poi sul percorso Urbano della A24 rallentamenti verso la tangenziale a partire da Viale Togliatti poi sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra casini e Ardeatina e tra Prenestina e l’uscita per la 24 ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Guardia di Finanza e Università di Trento e di Verona insieme per le investigazioni Stipulato ieri a Roma un innovativo protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e il neocostituito Centro di ... contraffazione di marchi, traffico di prodotti petroliferi, contrabbando, specialmente ...

Al via piano mobilità estiva 2021 Il traffico potrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici: la A2 "... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le ...

Traffico Roma del 22-07-2021 ore 20:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma brucia: tre grossi incendi tra Ponte di Nona, Casal Monastero e Montesacro Vigili del fuoco impegnati in tre quadranti di Roma, dove le fiamme hanno mangiato ampie aree verdi a ridosso delle abitazioni ...

Al via piano mobilità estiva 2021 Previsto traffico intenso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali ...

