'Torneo dell'Amicizia' a Pellezzano in ricordo dei ragazzi di via Greci (Di venerdì 23 luglio 2021) Un Torneo in nome dell'Amicizia. E' l'evento previsto per domenica prossima, 25 luglio, alle ore 20.00, presso lo Stadio Comunale 'A. Bolognese' - Polisportiva Nikè in via Fravita a Capezzano. Il ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Unin nome. E' l'evento previsto per domenica prossima, 25 luglio, alle ore 20.00, presso lo Stadio Comunale 'A. Bolognese' - Polisportiva Nikè in via Fravita a Capezzano. Il ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ?????????????????? ???????????????????? ???? Scendendo in campo ad #Euro2020 a 22 anni e 106 giorni è stato… - BisInterista : Il main sponsor dell'Inter organizza un torneo estivo con Milan, Real Madrid e Valencia, dimenticando totalmente l'Inter. Ma va tutto bene - MatteoPuzzuoli : @cesaremilanti, @Loppe_V e il sottoscritto abbiamo parlato delle 12 Nazionali pronte a prendersi la scena della pal… - salernotoday : 'Torneo dell'Amicizia' a Pellezzano in ricordo dei ragazzi di via Greci - taekwondofita : Più veloce, più in alto, più forte, - insieme! ?? Si parte, al via questa notte il torneo olimpico di taekwondo pe… -