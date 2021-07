Torino, folla in piazza contro il Green Pass: “È discriminatorio, vogliamo la libertà” (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella serata di ieri piazza Castello a Torino si è riempita di persone per il No paura Day, manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale. “La Digos ha contato 2mila persone e quindi siamo almeno il doppio”, ha detto uno degli orgnizzatori da un furgone, citato dall’Ansa. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido “libertà”. Tra i presenti si sono levati cori di dissenso quando dal palco è stato fatto il nome del generale Figliuolo, commissario straordinario per ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella serata di ieriCastello asi è riempita di persone per il No paura Day, manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestareile l’obbligo vaccinale. “La Digos ha contato 2mila persone e quindi siamo almeno il doppio”, ha detto uno degli orgnizzatori da un furgone, citato dall’Ansa. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido “”. Tra i presenti si sono levati cori di dissenso quando dal palco è stato fatto il nome del generale Figliuolo, commissario straordinario per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - Corriere : Torino, folla in piazza Castello contro il Green pass: cori e slogan anti vaccini - La7tv : #intanto Torino, folla in piazza Castello contro il #Greenpass - iacovettide : RT @Corriere: Torino, folla in piazza Castello contro il Green pass: cori e slogan anti vaccini - francy478 : RT @gaetanogarbujo: “Ognuno dev’essere libero di scegliere”, in migliaia in piazza Castello a Torino per dire no al Green Pass e all’obblig… -