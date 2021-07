Temptation Island | la tentatrice Vincenza su Floriana e Federico | Il vero amore non ti crea dubbi o incertezze

Advertising

Novella_2000 : Dopo il falò di confronto Federico confessa l’unica cosa di cui si è pentito #TemptationIsland - CronacaSocial : Temptation Island: Floriana attacca duramente il suo fidanzato Federico: 'Taci fai sch..'. Interviene Filippo Bisci… - perchenonapoli : @limitless271828 coppia più bella di temptation island so far - GossipItalia3 : Temptation Island, Gemma Galgani e i consigli a Floriana: la dama commenta il falò di confronto con Federico… - Novella_2000 : Floriana rompe il silenzio dopo il falò di confronto a #TemptationIsland: le prime parole -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Due dei protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island sono Federico Rasa e Floriana Angelica. Come sappiamo la coppia, insieme da due anni, ha deciso di partecipare al reality per ...Parla la tentatrice Vincenza Botti, che a Temptation Island si è avvicinata a Federico Rasa. In attesa di capire se lui riuscirà a convincere Floriana Angelica a restare con lui nel secondo falò previ ...