Serve il Green Pass per viaggiare in Italia? Le regole per treni, aerei e navi (Di venerdì 23 luglio 2021) Quali sono le regole per gli spostamenti in Italia. L’utilizzo del Green Pass in Italia per viaggiare Dal 6 agosto sarà obbligatorio avere il Green Pass in Italia per andare a visitare una mostra o per mangiare in un ristorante al chiuso. Ma non sarà necessario per prendere un treno o un aereo. Il governo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 23 luglio 2021) Quali sono leper gli spostamenti in. L’utilizzo delinperDal 6 agosto sarà obbligatorio avere ilinper andare a visitare una mostra o per mangiare in un ristorante al chiuso. Ma non sarà necessario per prendere un treno o un aereo. Il governo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Adnkronos : Draghi: “#greenpass non è un arbitrio, serve per tenere aperte le attività economiche'. #covid - CottarelliCPI : La proposta non ufficiale di richiedere il green pass per andare al lavoro fa molto discutere. Ma tocca due temi im… - ilpost : Cosa ha deciso il governo sul Green Pass - miia_2018 : RT @barbarab1974: Il green pass serve se stai seduto al bar al chiuso . Se stai in piedi no . Andate a c@g@re . In piedi ?? - evafrumentoo : RT @trambustoo: per entrare nel tuo cuore serve il green pass? -