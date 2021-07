Ruini Conai | 2020 anno eccezionale per raccolta differenziata

(Di venerdì 23 luglio 2021) "Sicuramente lo scorso è stato un, non ci aspettavamo, ma abbiamo raggiunto il 73% dei materiali di riciclo e questo grazie al fatto che le persone, avendo maggior tempo a casa, h...

Lo ha detto Luca, presidente di, a margine del convegno 'Persone prosperità e pianeta al centro della transizione ecologica', tenutosi a Napoli a margine del G20 sull'Ambiente.A ricordarlo è il presidente diLucaa Persone, prosperità e pianeta al centro della transizione ecologica, evento in occasione del G20 energia e clima oggi a Napoli. 'Occorrono incentivi ...Napoli, 23 lug. (askanews) - 'Sicuramente lo scorso è stato un anno eccezionale, non ci aspettavamo, ma abbiamo raggiunto il 73% dei materiali ..."Occorrono incentivi fiscali per chi sceglie di usare materia riciclata, e soprattutto serve colmare il deficit impiantistico di cui soffrono molte Regioni del Mezzogiorno: è importante dialogare con ...