Ricoverati no-vax, lo sfogo del medico: "Adesso è troppo tardi" (Di venerdì 23 luglio 2021) I no-vax stanno prendendo voce in tutto il mondo. Così un medico ha deciso di sfogarsi su Facebook e raccontare cosa sta succedendo nell'ospedale dove lavora. No-vax (Adobe Stock)Una dottoressa ha scritto su Facebook un lungo post invitando tutti a vaccinarsi contro il Covid-19, perché alcuni dei suoi pazienti non ce l'hanno fatto a causa della loro scetticità. Il medico dell'Alabama, Brytney Cobia, è stato condiviso da migliaia di persone in tutto il mondo. Nel post racconta che moltissime persone no-vax si sono pentite di non essersi vaccinate. "In ospedale sono Ricoverati tantissimi ragazzi con Covid e sono in ...

