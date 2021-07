Oculus Quest: l’aggiornamento v31 migliora Messenger, gioco in compagnia e sicurezzaHDblog.it (Di venerdì 23 luglio 2021) Il nuovo aggiornamento sarà distribuito gradualmente nel corso delle prossime settimaneRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 luglio 2021) Il nuovo aggiornamento sarà distribuito gradualmente nel corso delle prossime settimaneRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Oculus Quest Oculus Quest: l'aggiornamento v31 migliora Messenger, gioco in compagnia e sicurezza ...si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento per la piattaforma Quest che porterà il firmware alla versione v31 e porta con sé alcune novità interessanti che arriveranno sia sul primo Oculus Quest ...

Oculus v31 semplifica il gioco multiplayer e aggiunge nuove impostazioni di sicurezza Il nuovo aggiornamento v31 di Oculus introduce due nuove modalità di invito e nuove feature per le app Messenger e Browser.

