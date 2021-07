Niente graffi e più luce verso il sensore | il vetro Gorilla arriva sulle lenti degli smartphone

Advertising

marymonella1 : •Una femmina può lasciarti addosso qualche graffio,qualche morso e un po di profumo...niente più. Una vera Donna ti… - AncoraMarina65 : Una roba che suonava tipo 'cocabutun': non sapeva di alcolico e dopo che ho detto non mi ha fatto niente non ho più… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente graffi

Cellulari.it

...di chi ha voluto o dovuto lasciare la provincia consapevole che "non si può andar via senza" ... ai rumori, persino all'aria, di chi non riconoscee vede improvvisamente i propri luoghi d'..."Alex, scendiamo insieme, non fare lo stupido." "Arrivo prima io papà." "Se timi fai arrabbiare." "Non ti preoccupare, non mi faccio." "Ti sciuperai i pantaloni." "Basterà metterli in ...Sono rivestimenti specifici che proteggono le lenti degli smartphone da urti e graffi. I nuovi Corning Glass DX e DX+ lasciano passare il 98% della luce, così che anche le prestazioni ...Corning ha ufficializzato il Gorilla Glass DX, nuova tecnologia che migliorerà la resistenza delle lenti delle fotocamere degli smartphone.