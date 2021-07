Michaela Pavlatova e la famiglia afgana

(Di sabato 24 luglio 2021) Sono 9 i film scelti da Animaphix per il focus ceco, dall’omaggio al maestro mondiale di stop motion surrealista Jan Švankmajer (Praga, 1934) aPavlátová, ospite- membro della giuria internazionale, fino all’approfondimento riservato all’animazione contemporanea in collaborazione con la Famu di Praga. Del primo viene proiettato il lungometraggio senza dialoghi mai distribuito in Italia Cospiratori del Piacere (1996), fra horror e erotico-grottesco, con attori dal vero animati come marionette a passo uno. Di Pavlátová (Praga, 1961) si presenta Parole, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Michaela Pavlatova

Il Manifesto

In addition, Totem hasPavlátová's Annecy selection "My Sunny Maad"; Berlin titles, Alice Diop's "We" and Maryam Moghadam and Behtash Sanaeeha "Ballad of a White Cow"; Hannaleena Hauru's ......the Winter di Ivan Bakra Sisterhood di Dina Duma Mirror in the Dark di ?imon Holý Proiezioni Speciali Roaring 20's di Elisabeth Vogler Brighton 4th di Levan Koguashvili My Sunny Maad di...