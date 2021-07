L'incredibile domanda ad André Silva: 'Vorresti l'odore di Ronaldo?' (Di venerdì 23 luglio 2021) LIPSIA (Germania) - Momenti di ilarità e stupore, misto a imbarazzo, durante la conferenza stampa di presentazione nel Lipsia per André Silva , ex attaccante del Milan. Il portoghese, compagno di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) LIPSIA (Germania) - Momenti di ilarità e stupore, misto a imbarazzo, durante la conferenza stampa di presentazione nel Lipsia per, ex attaccante del Milan. Il portoghese, compagno di ...

Advertising

sportli26181512 : L'incredibile domanda ad André Silva: 'Vorresti l'odore di #Ronaldo?': Momenti di stupore e ilarità durante la pres… - archi_gio : 'E quindi?' ??????? La risposta a tutto è in una domanda. Incredibile! - tormalina33 : accelerazione e aggressività incredibile contro i non siringati... resistere e aspettiamo di vedere se i ristorator… - silvacoscina : @SorellaBaderla @hirtbello @Antonello_Nusca @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma veramente il 22 luglio 2021 fate anc… - dilorenzogiofk : @Thewisegirl5 incredibile come si abbia sempre qualcosa da dire tranne quando ci si pone la domanda ' di cosa parli… -