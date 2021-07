Egonu: "Che emozione portare la bandiera del Cio. I Giochi? Siamo cariche" (Di venerdì 23 luglio 2021) La pallavolista italiana, Paola Egonu, ci racconta le sue emozioni alla vigilia della sfilata per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a poche ore dalla prima partita olimpica Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 23 luglio 2021) La pallavolista italiana, Paola, ci racconta le sue emozioni alla vigilia della sfilata per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a poche ore dalla prima partita olimpica

Advertising

mauroberruto : Meravigliosa notizia da #Tokyo2020: la pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica durante la ce… - myrtamerlino : Nemmeno il tempo di gioire per la notizia per essere nominata portabandiera olimpica che sui social girano commenti… - Federvolley : #Tokyo2020 ?? Paola #Egonu portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura ???? L'#azzurra: 'Sono molto onorata p… - RunPierwork13 : RT @cricci52: Pensiero mattutino: Non credete che in questi ultimi tempi il troglodita padano avrebbe bisogno di una gita a Lourdes ? Prim… - sinapsinews : Stasera la cerimonia d’apertura. Egonu: “Un giorno che capita una sola volta nella vita” -