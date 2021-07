Cristiano Ronaldo, Icardi, Mbappé e il quarto incomodo: il punto sul valzer del gol (Di venerdì 23 luglio 2021) Il valzer delle punte tra Juventus, PSG, Real Madrid. Coinvolti Ronaldo, Icardi, Mbappé e Gabriel Jesus. Leggi su 90min (Di venerdì 23 luglio 2021) Ildelle punte tra Juventus, PSG, Real Madrid. Coinvoltie Gabriel Jesus.

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Ronaldo resta alla Juve? L'indizio nella presentazione delle nuove maglie realizzate con C2C Ronaldo va o resta alla Juve? La telenovela del calciomercato di questa estate potrebbe essere giunta alla conclusione: Cristiano Ronaldo resta a Torino. Almeno questo pare essere l'indizio fatto trapelare dalla Juventus ieri, in occasione della nuova seconda maglia, realizzata da adidas in collaborazione con un brand ...

Juve, messaggi a Cristiano Ronaldo e pressing su Gabriel Jesus Eppure tre indizi, seppur importanti, non sono ancora sufficienti per affermare con certezza che Cristiano Ronaldo giocherà nella Juventus anche la prossima stagione. La Juve manda messaggi d'amore, ...

Terremoto Ronaldo: con Mbappé e Icardi valzer da mille e un gol Corriere dello Sport Jul 23, 2021, 12:38 PM GMT+2 Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Mauro Icardi ma anche Gabriel Jesus e il giovane Kaio Jorge. Tutti questi attaccanti hanno in comune il gol. E potrebbero innescare, non tutti ma gran parte di essi, ...

Juventus-Ronaldo, dentro o fuori: Agnelli ha pronto il sostituto Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere alla Juventus anche nel corso della prossima stagione: da non sottovalutare però l’interesse del PSG , disposto a cedere Mauro Icardi ...

