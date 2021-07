Calcio | Lazio Triestina ko 5 - 2 | doppietta Muriqi e Romero in campo

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, Hysaj si presenta con Bella Ciao. E piovono insulti sui social - Gazzetta_it : Striscione degli ultrà contro Hysaj: 'Verme, la Lazio è fascista' - fanpage : Tifosi della Lazio scatenati sui social. Fanno partire l'hastag #iostoconHysaj - sportface2016 : #Lazio, le parole di #Cataldi: '#Sarri tra i migliori in Italia' - mrpanux : RT @AlfredoPedulla: Il calcio d’estate conta poco, anzi zero, ma la #Lazio di #Sarri ha subito una caratteristica: velocità, possesso, mass… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lazio

Ma anche di vecchia, quella distratta nel finale. Allo 'Zandegiacomo' di Auronzo di Cadore, ... Al 44' c'è il poker di Radu che di testa, dad'angolo, sfata il tabù dei gol da piazzati e ...Ci pensa Luis ? Laha sbloccato subito la gara con una pennellata di Luis Alberto dopo appena due minuti di gioco. Poi, prima dell'intervallo, è andata a segno altre tre volte, con Muriqi, ...Lazio-Triestina 5-2: la squadra di Maurizio Sarri supera la ... Il secondo è un cioccolatino per Milinkovic, che dal limite calcia all’angolino il pallone del 3-0. Per avere aggiornamenti in TEMPO ...Le dichiarazioni di Danilo Cataldi dopo l'amichevole tra Lazio e Triestina: "Bilancio positivo, Sarri è uno dei migliori in Italia" ...