Bracconaggio ittico (Di venerdì 23 luglio 2021) Ieri sono andato a piedi alla foce dei seguenti fiumi: Adda, Oglio, Serio, Tanaro, Sesia (vedi elenco completo sul sito del Foglio). Qualcuno mi ha seguito con un satellite militare, passando i dati al Centro di analisi strategica del Magistero del Po. Loro hanno rassicurato l'intelligence: "Tranquilli, è un povero obeso disoccupato, già iscritto a diversi partiti della prima Repubblica. Al limite potrebbe essersi dato al . Ma non è il tipo. Al limite possiamo indagarlo per diffusione di false notizie per mezzo social. Ma lasciamo stare. Infatti posta che il global warming non esiste".

AgenziaFood : RT @CD_agricoltura: Dossier: Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico… - CD_agricoltura : Dossier: Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio itt… - redazionemetis : I tre sono stati sorpresi dai @_Carabinieri_ del @ParcoSila. Il #pesce pescato, visto il buono stato di… - CDNewsCalabria : Bracconaggio ittico nel Parco Nazionale della Sila, tre persone denunciate - Soverato : Tre persone denunciate per bracconaggio ittico nel lago di Ariamacina -